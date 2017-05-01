’in en büyük Şii si kundaklandı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 12:41 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 13:49
İsveç’in en büyük Şii camisi kundaklandı

’in en büyük Şii si dün gece çıkan da büyük oranda yandı. Polis yetkilileri yangının kundaklanma sonucu çıkmış olduğuna inanıyor.

'ün Järfälla Belediyesi'nde bulunan İmam Ali İslam Merkezi sinde dün gece 23.00 sıralarında başlayan da binanın yarıya yakın bölümü ağır hasar gördü.

Stockholm polis yetkilileri yangının binanın ahşap kaplamalarının dışarıdan ateşe verilmesi ile başlamış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Merkezin dini bir yapı olması nedeniyle İstihbarat Örgütü'nün (SÄPO) de olaydan haberdar edildiği açıklandı.

Bünyesinde 3 binden fazla kitap olan kütüphaneyi de barındıran merkez İsveç'in en büyük Şii camisi olarak biliniyor.

Bügün 80 çocuğun katılacağı etkinlikle önümüzdeki bir hafta içinde yapılması planlanan dini etkinlikler ise ertelendi.

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İsveç’in en büyük Şii camisi kundaklandı
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