İtiraf gibi açıklama: Avrupa Birliği işlevsiz, bu durum sürdürülemez

Emmanuel Macron BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı olması halinde AB'de ve Avrupa projesinde kapsamlı bir reform için çaba sarfedeceğini belirtti.

Fransız seçmenlerin öfkeli olduklarını kaydeden Macron, ülkesindeki seçimlerin Fransa'nın birlikteki yerini güvence almak için "son fırsat" olduğunu vurguladı.

Kenndisini merkezde konumlandıran "En Marche" (Yürüyüş) hareketi lideri Emmanuel Macron seçim kampanyasında daha önce bir kişinin Euro Bölgesi Maliye Bakanı olarak atanmasını, bölge ülkelerinin mali politikalarının tam bir uyum içinde olmasını ve bankacılık birliğinin sağlanmasını önermişti.

Macron'un ikinci turdaki rakibi olan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ise Fransa'nın Euro Bölgesi'nden çıkmasını ve AB üyeliği ile ilgili olarak da ülkede referandum yapılmasını savunuyor.







İKİ ADAY DA PARİS'TE MİTİNGLER DÜZENLEYECEK



39 yaşındaki Emmanuel Macron, seçimi kazanırsa Fransa'nın tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak. Yapılan son kamuoyu araştırmaları Macron'u, Le Pen'in 19 puan önünde gösteriyor.

İki aday da bugün başkent Paris'te mitingler düzenleyecek.

İşçi sendikaları ise 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı vesilesiyle ülke çapında düzenleyecekleri yürüyüşler ve gösterilerde herkesi Le Pen karşısında Macron'a destek vermeye davet edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda yüzde 19,6 oyla dördüncü sırada yer alan solcu "Boyun Eğmeyen Fransa" hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon dün seçmenlerine "Le Pen'e oy vermeme" çağrısı yapmıştı. (BBC Türkçe)

