'dan AB Komisyonuna tepki

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.5.2017 20:33
Macaristan'dan AB Komisyonuna tepki

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto: AB'de reform yapılmalı, bunu inkar etmek saçmalamaktır.

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı , (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Johannes Hahn'ın, Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın Avrupa'nın değerlerine zarar verdiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Hahn'ın, Avusturya Haber Ajansına (APA) verdiği röportajdaki, '''ın izlediği siyaset bazen popülist işaretler gösteriyor ve Avrupa'nın değerlerine zarar veriyor. Viktor Orban, Roma'da başbakan olarak birliğin daha da kuvvetlendirilmesine destek verdi ama aynı zamanda Macaristan'da 'Brüksel'i durduralım' şeklinde referandum işareti veriyor. Bu ikisi birbirine zıt. Orta Avrupa Üniversitesine (CEU) karşı başlatılan soruşturma da buna dahil.'' ifadelerine cevap verdi.

Ülkesinin tartışmalı konularda AB ile görüşmeye hazır olduğunu ama ülkesini hakir gören açıklamaları kabul etmedikleri belirten Szijjarto, hem Macar hükümetinin hem de Macarların AB taraftarı olduğunu kaydederek, ''Macarlara gerekli saygının gösterilmesini bekliyoruz. Brüksel'deki bürokratlar ülkemizle uğraşırken Macaristan AB sınırlarını yasa dışı göçe karşı koruyor.'' şeklinde konuştu.

Hükümetinin, üye ülkelerin yetkilerinin Brüksel'e verilmesine karşı olduğuna dikkati çeken Szijjarto, ''Macaristan güçlü ulus devletlerinin olduğu Avrupa fikrini destekliyor. AB'de reform yapılmalı, bunu inkar etmek saçmalamaktır.'' dedi.

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Macaristan'dan AB Komisyonuna tepki
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