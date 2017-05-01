Medya yemeğine gitmedi gazetecilere sert konuştu

Beyaz Saray'a çıkışının 100'üncü gününü geride bırakan ABD Başkanı Donald Trump, yıllar süren bir geleneği yıkarak Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin senelik yemeğine gitmedi. Suikasta uğrayarak yaralandığı için 1981'de etkinliğe katılamayan eski Başkan Ronald Reagan'dan beri bu daveti reddeden ilk başkan olan Trump, aynı dakikalarda Pensilvanya'da gerçekleştirdiği mitingde gazetecilere yönelik sert sözler sarfetti. "Çok çok sıkıcı" olarak nitelendirdiği davete gitmediği için mutlu olduğunu dile getiren Trump "Burada sizlerle, daha büyük bir kalabalıkla ve daha iyi insanlarla vakit geçirdiğim için memnunum" dedi. Medyayı yalan haber yapmakla suçlayan Trump "Eğer gazetecilerin işi dürüst olmak ve doğruları aktarmaksa, o zaman kocaman bir zayıf not almayı hak ettiler" ifadelerini kullandı. Oval Ofis'teki ilk 100 gününün "çok heyecan verici ve çok üretken" olduğunu da vurgulayan Trump, şimdiye kadarki görev süresini ABD'de iş fırsatları oluşturmaya, enerji arama süreçlerini kolaylaştırmaya ve ülkeye faydası olmayan uluslararası anlaşmaları bitirmeye adadığını söyledi. Görevi devraldığı eski başkan Barack Obama döneminin bir "karmaşayla" sonuçlandığını savunan Trump, 'önüne gelecek büyük savaşlara hazır olduğunu ve her bir davayı da kazanacaklarını' söyledi.