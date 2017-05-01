Pakistan'da organ kaçakçılığı şebekesi çökertildi

Federal Soruşturma Ajansı yetkilisi Muhammed Hamid, Lahor kentinin doğusundaki bir evin doktorlar tarafından yasa dışı klinik olarak işletildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Hamid, eve yapılan baskında gözaltına alınan 2 doktor ve 3 iş birlikçinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını bildirdi.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN ORGANLARINI SATIYORLAR



Baskın sırasında bir donör ve alıcının da gözaltına alındığını ifade eden Hamid, donörün böbreğine karşılık bin 226 dolar aldığını ancak alıcının organ tacirlerine 47 bin 170 dolar ödediğini anlattı.

Organ mafyasına karşı sert yasal uygulamaların bulunduğu Pakistan'da, her yıl çok sayıda kişinin borçlarını ödemek için organlarını sattığı belirtiliyor.