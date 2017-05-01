Türkiye’yi kaybetmek Avrupa’nın zararına

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya ilişkileri konusunda uzmanlaşan Alman araştırmacı Alexander Rahr, Rusya'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yle ilişkilerin kopmasının Avrupa'ya zarar vereceğini söyledi. Avrupa'nın Türkiye'deki referandum sonuçlarına ve Türk halkının tercihlerine saygı duyması gerektiğini kaydeden Rahr, Ortadoğu'nun istikrarı için Türkiye'nin vazgeçilemez önemde olduğunu belirtti. 16 Nisan halk oylaması hakkında konuşan Rahr "Fransa'da da başkanlık sistemi var. ABD'de de var, Rusya'da da var. Şimdi de Türkiye'de de olacak başkanlık sistemi. Türkiye buna karar verdi. Ben Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanı olsaydım ona şunu söylerdim: Bu durumda değerler politikasına takılmamak lazım. Bu değerler politikası yüzünden Rusya, Türkiye ve herkesle tartışıyoruz. Bu bizim neyimize? Türkiye Ortadoğu'nun istikrarı için çok önemli bir stratejik partnerimiz" dedi.



"AVRUPA TÜRKLERİ BIKTIRDI"

Rusya merkezli Sputnik haber sitesinin aktardıklarına göre Rahr "Türkiye'yi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için bekletiyorlar. Türkler bıktı artık. Özellikle de genç nesil. Şimdi Türkiye AB konusunda referandum yapmak istiyor. Belki de böylece Türkiye Avrupa ile yollarını ayıracak ve bir daha üyelik görüşmelerine katılmayacak. Stratejik planda biz kaybettik ve Türkiye'yi kaybettik. Bu çıkarlarımıza aykırı. Avrupa'nın da zararına. Avrupa, Türkiye'ye 60 yıldır havuç uzatıyor. Erdoğan da bıktı ve dedi ki bu bozuk havucunuz artık bize lazım değil. Havucunuzun tadı kalmadı" ifadelerini kullandı.