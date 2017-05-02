Bir hazine iki ömür

İngiltere merkezli BBC için gezi yazısı kaleme alan Helen Soteriou, günümüzün tatil cenneti olarak anılan adalardan Seyşeller'deki 300 yıllık bir hazinenin ve iki nesildir bu dev hazinenin peşinde koşan baba ile oğulun hikâyesini yazdı. İddialara göre 100 milyon sterlin (450 milyon lira) değerindeki hazine 1700'lü yılların ilk çeyreğinde yaşayan bir Fransız denizciye ait. Önce Fransa donanması için çalışan, sonra daha kârlı olduğu için korsanlık yapmaya başlayan Olivier Levasseur adlı bu kişinin, 1721'de bir İngiliz gemisini yağmalayıp 250 mürettebatını öldürdüğü söyleniyor. Ele geçirilen kalyondan altın ve gümüş sikkeler, elmaslar, külçeler, değerli taşlar ve kıymetli eşyalardan oluşan bir hazinenin çıktığı anlatılıyor. Gemideki rütbesiz tayfalara bile 42'şer adet elmas ve 5'er bin İngiliz sikkesi düştüğü söylenirken, efsanelere göre hazinenin aslan payı Olivier Levasseur'e kalıyor. 1977'deki ölümüne dek Levasseur'ün hazinesinin peşinde koşan Reginald Herbert Curise-Wilkins ve ondan sonra bu işi devralan oğlu John Cruise-Wilkins'in 67 yıllık serüveni ise sürüyor.Soteriou'ya konuşan John Cruise-Wilkins, Seyşeller'in Mahe adasının kuzey kıyılarında Levasseur'ün hazinesinin saklı olduğunu sandığı bir alan bulduğunu söyledi. Her türlü ekipmanı kullanarak yıllarını bu işe adayan Cruise-Wilkins, son bulduğu yerin devlet arazisi olduğunu ve lisanssız kazı yapılmasının yasak olduğunu kaydetti. Yıllar süren kazılarını devam ettirmek için lisans alacağını aktaran Cruise-Wilkins "2009 yılında lisanssız olduğum gerekçe gösterilerek durduruldum. Şimdi hazırlıklarımı tamamladım, lisansı alacağım. Hazinenin bulunduğu yer devlete ait. Bu da eğer bulabilirsem 100 milyon sterlinin yarısını devlete vereceğim anlamına geliyor. Ama yine de 50 milyon sterlin de çok büyük bir para" dedi.Olivier Levasseur'ün elindeki hazineyi saklamak için uzun uğraşlara girdiği, servetini en son saklama yerine taşıyan 20 kişilik ekibi infaz ettiği anlatılıyor. Yakalandıktan sonra 1730'da idam edilen Levasseur'ün, giyotinle kafası kesilmeden hemen önce havaya bir parşömen fırlattığı ve "İşte çözebilenler için benim hazinem" dediği söyleniyor. Antik Yunanca, Latince ve masonik şifreleri bilen eğitimli bir adam olan Levasseur'ün günümüze kadar ulaşan 17 satırlık şifreli kodları yüz yıllardır çözülmeye çalışılıyor.