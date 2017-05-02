Görüntülemek istediği hortuma kapıldı

Tarihi Göbeklitepe Kazı Alanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Hasan Yıldız, şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 15 metre yakınında oluşan hortumu cep telefonuyla görüntülemek istedi.

Kayda girip 35 saniye çevresindeki hortumun çekimini yapan Yıldız, uzaklaştığını düşündüğü hortumun bir anda kendisine doğru gelmesiyle zor anlar yaşadı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Yıldız, "Aniden fırtına çıktı, hortum bizi içine aldı. Ben de çekim yaparken beni de kapacaktı. Çok şükür bir zararımız yok. Biraz şiddetliydi sarsıldım baya ama düşmedim." diye konuştu.

Olay hemen yakınında gerçekleşen Vehbi Kaçar da hortumun uzaklaşacağını düşündükleri anda kendilerine yaklaştığını vurgulayarak, "Hortum bize doğru geliyordu. Hasan da hemen telefonuna kameraya aldı. Biz gideceğini düşünüyorduk bir anda üzerimize geldi. Hemen bizi sardı ben o an korktum ve çevremdeki demiri tuttum." şeklinde konuştu.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde 15 metre uzağındaki hortumu çeken Yıldız'ın, saniyeler içerisinde kendini saran hortumun içinde kalarak yaşadığı panik anları yer aldı.