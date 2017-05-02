Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı nükleer denetimi güçlendirme çağrısı!

Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, Viyana'da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma girişiminden vazgeçirilebilmesi için Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesindeki önleme rejiminin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Viyana'da NPT için 2020'de yapılması öngörülen gözden geçirme konferansının hazırlık toplantısına katılan Kishida, Kuzey Kore'nin geçen yıldan bu yana iki nükleer deneme ve 30'dan fazla güdümlü füze testi yaptığına dikkati çekerek, Pyongyang yönetiminin bu adımlarıyla NPT'de öngörülen yayılmanın önlenmesi ve silahsızlanma rejimine meydan okuduğunu belirtti.

Kishida, "Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için atılacak adımlar gerçekçi olmalı, güvenlik ortamının gereklerini ve özellikle Kuzey Kore kaynaklı tehdidi göz önünde bulundurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Japon meclisinde, ABD'nin 1945'te atom bombası attığı Hiroşima vilayetini temsil eden bir parlamenter olan Kishida, nükleer silahların denetimi için nükleer silahlara sahip devletler ile nükleer silahlara sahip olmayan devletler arasında iş birliğinin geliştirilmesi gereğine işaret etti.

Japonya her ne kadar ilke olarak dünyanın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını savunsa da nükleer silahların tamamen yasaklanmasını öngören yeni bir BM anlaşması imzalanması yönündeki çabaları desteklemiyor. Tokyo yönetimi, bu konuda böyle bir anlaşmaya karşı olan nükleer silah sahibi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın yanında tavır alıyor.

Japon hükümetinin nükleer silahların yasaklanması anlaşması için gelecek martta yapılması kararlaştırılan BM konferansına katılmama kararı alması, nükleer silahların acılarını yaşamış ve bu konudaki hassasiyetin yaygın olduğu ülkede kamuoyunun tepkisini çekmişti.