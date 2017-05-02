Kim’in derdi büyük!

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardaşyan'ın Meksika tatilinde çekilen bikinili fotoğraflarının magazin basınına "Kardaşyan'ın kalçasında selülitler oluşmuş" şeklinde servis edilmesinin yankıları sürüyor. Kardaşyan'a bir şok da kalça estetiğini yapan Brezilyalı doktor Aardon Rollins'in yorumuyla geldi. Rollins, itiraf gibi açıklamasında ünlü yıldızın kalçasının kontrolden çıktığını, şişip sönen bir balona benzediğini söyledi.

Rollins, Kardaşyan'ın, kalça operasyonu yaptırmak isteyen kadınlar için dikkat edilmesi gereken bir vaka olduğunu belirterek "Vücudun belli bir bölgesini büyütmek isteyenler için uyarı niteliği taşıyor. Operasyondan önce kalçasında selülitleri olanların daha sonra da aynı selülitlerin oluşacağını bilmeleri gerekiyor. Ya bu dikkate alınacak ya da Kim'inki gibi kötü bir görünüme sahip olunacak" dedi. Dr. Rollins, 36 yaşındaki yıldızın kalçaları için, "Büyük, belki de çok büyük. Estetik operasyonunda kullanılan yağları belinden alıp kalçasına ekledik. Ancak yine de sorunlu yağların başka bir bölgeye transferi söz konusu. Sorunlu yağlar, sorunlu yağlardır; her nerede olursa olsun. Çıkarıldığı bölgedeki gibi aynı şekilde gelişim gösterir ve selülit oluşumlarına neden olurlar" yorumunu yaptı. Dr. Rollins ayrıca, "Kim iki çocuk sahibi, kilo aldı ve verdi, tekrar kilo aldı ve verdi. Bir balonun şişip sonra da sönmesi gibi, dalgalanmalar var. Kim'in yapabileceği hiçbir şey yok" dedi.Önceki gün ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli, sosyal medya üzerinden Kim Kardaşyan'ın kalçalarını eleştiren bir yorum yaptı. Instagram'ın hikaye bölümünden, ABD'li ünlü reality şov yıldızının bikinili fotoğrafını paylaşan Balotelli, Kardaşyan'ın rap şarkıcısı eşi Kanye West'i işaret ederek, "Gerçekten bu ne böyle? Kanye bununla nasıl birlikte olabiliyorsun? İğrenç. Dünyada estetik ameliyat geçirip de daha çirkin olan tek kadın" notunu yazdı.