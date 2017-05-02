kopyacı çıktı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.5.2017 21:41 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 22:43
Le Pen kopyacı çıktı!

'da adayı Marine 'in bir konuşmasında Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda elenen adayı François Fillon'un bir konuşmasını bire bir kopyaladığı ortaya çıktı.

'in dün yaptığı mitingdeki konuşmasının bir bölümünün Fillon'un iki hafta önce yaptığı konuşmanın 'nın Avrupa ve dünyadaki rolüne ilişkin bölümünden yaklaşık dört paragraf ile bire bir aynı cümleleri içerdiği görüldü.

Fillon'un konuşmasını bire bir kullandığı ortaya çıkan Le Pen'in yakın çalışma arkadaşları bunun bilinçli bir alıntılama olduğunu savunsa da sosyal medyada ve Fransa medyasında durum alay konusu oldu.

Pek çok televizyon kanalı konuyu ana haber bültenlerinde kullandı.

Seçimin birinci turunda yüzde 20'ye yakın oy alan Fillon, birinci turda kaybetmesinin ardından merkezde bir siyaset yürüttüğünü belirten Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'u desteklediğini bildirmişti.

Kamuoyu yoklamalarında Le Pen ile yarışacak olan Macron önde görünüyor.

Seçimin ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.

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Le Pen kopyacı çıktı!
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