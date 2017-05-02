Le Pen'e intihal suçlaması

Le Pen Paris'in kuzeyinde Villepinte belediyesinde yaptığı konuşmasında Fillon'un 15 Nisan'da yaptığı bir konuşmadan kelimesi kelimesine bölümler almakla eleştiriliyor.

Ulusal Cephe partisinden yapılan açıklamada Le Pen'in Fillon'a bir "selam verdiği" ve "dar kafalı" olmadığını ortaya koyduğu söylendi. Fillon'un destekçileri tarafından kurulan YouTube kanalındaki Ridicule TV iki konuşma arasındaki benzerlikleri yayınladı.

KELİMESİ KELİMESİNE ÇALDIĞI İDDİASI



Ridicule TV, Le Pen ve Fillon'un konuşmalarını yanyana koyarak, aşırı sağcı adayın Fillon'un konuşmasını kelimesi kelimesine çaldığını söyledi. Bu videolar Twitter'da da paylaşıldı.

Le Pen'in konuşmasında Fillon'un Puy-en-Velay kentinde yaptığı konuşmanın üç paragrafı benzerlik gösteriyor.

Fillon konuşmasının bir bölümünde "Sonra Rhine sınırı var, en açık, en tehlikeli ve en umut vereni. Bu sıklıkla çatışma yaşadığımız ancak pek çok anlamda işbirliği yapacağımız Cermen dünyası" ifadelerini kullanıyor.



FRANSIZ MEDYASI ALAY KONUSU OLDUĞUNU YAZDI



Le Pen ise "Sonra Rhine sınırı var, en açık ama en umut vereni. Konularla değil müttefiklerle ilişkileri kazandığımız sürece pek çok anlamda işbirliği yapacağımız Cermen dünyası" demişti.

Liberation gazetesi cumhurbaşkanlığı ikinci turunda kritik olan bir konuşmanın sosyal medyada alay konusu olduğunu yazdı.

Ulusal Cephe partisinin genel başkan yardımcısı Florian Philippot, Le Pen'in konuşmasının "Fransa hakkında bir konuşmada kısa bir paragrafa selam" olduğunu ve Le Pen'in darkafalı olmadığını gösterdiğini söyledi.(BBC Türkçe)