Somali'den Türk balıkçılara davet

Iyd yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi.

Iyd, tarım bakanlarının bir araya geldiği toplantıda çok faydalı tartışmalar yapıldığına dikkati çekerek, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında tarımsal bilgi, ekipman ve ürünler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Afrika'nın zengin kaynaklara sahip bir kıta olduğunun altını çizen Iyd, "Türkiye tarım alanında çok gelişmiş bir ülke. Türkiye ve Afrika arasındaki ortaklık bir kazan-kazan durumudur. Bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

''SAĞLIK VE TARIMDA ETKİN GELİŞME KAYDEDİLDİ''



Iyd, Türkiye ve Somali arasında tarihi ve özel bir ilişki olduğuna değinerek iki ülke arasındaki iş birliğinde özellikle sağlık ve tarım alanlarında etkin gelişme kaydedildiğini ifade etti.

Somali ve Türkiye arasındaki ticaretin arttığını aktaran Iyd, "Geçen yıl 200 milyon dolara yakın bir ticaret hacmine ulaşıldı. Bu hacim daha da büyüyecek." dedi.

Iyd, Türk Hava Yolları'nın ülkeye kargo uçuşlarını da başlattığını hatırlatarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin özellikle tarımsal ticaretin söz konusu uçuşlarla daha artacağını vurguladı.

''TÜRK YATIRIMCILARI GELİP BALIK AVLAMAYA DAVET EDİYORUZ''



Türk yatırımcılar için Somali'de önemli fırsatlar olduğuna dikkati çeken Iyd, özellikle balıkçılık sektörünün yatırımcılar için büyük potansiyel taşıdığını kaydetti.

Iyd, Somali'nin Afrika'nın en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu belirterek, "Somali zengin balık miktarına sahip bir ülke. Dolayısıyla çok miktarda balık üretme şansımız var. Türk balıkçılarını Somali'ye gelmeye ve balıklar yaşlanmadan onları avlamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

TARIM OKULU AÇILDI

Türkiye ve Somali arasında tarımsal iş birliği konusunda ise Iyd, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde 2012'de başlatılan proje kapsamında başkent Mogadişu'da hizmete açılan Somali Tarım Okulunu örnek gösterdi.

Iyd, söz konusu okulun Somali'de üst düzey bir eğitim sunduğunu belirterek, "Türk tarım okulu, Somalili ziraatçiler için uygulamalı eğitim imkanı sağlıyor. İyi eğitim araçları olan okul, tarımsal eğitimde çok iyi hizmet veriyor." dedi.

Okulun ülkedeki tarımsal eğitimde Türk desteğini arttırdığını ifade eden Iyd, bu gibi okulların sayısını arttırmak istediklerini ve Somalili ziraat teknisyenlerinin Türkiye ve Somali'deki tarım okulunda eğitim görmesi için Türk hükümetine talepte bulunduklarını dile getirdi.

Said Hüseyin Iyd, Türkiye'nin Sudan'da tarımsal arazi kiraladığının hatırlatılması üzerine, "Konuyla ilgili tüm fikirler masada. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun Ankara ziyareti sırasında Tarım Bakanıyla bu projelere ilişkin bir görüşmemiz oldu." ifadelerini kullandı.