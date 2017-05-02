Son dakika haberi: ABD'li 'lı teröristle evlenmiş

Giriş Tarihi: 2.5.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 10:26
Son dakika haberi: ABD'li ajan DEAŞ'lı teröristle evlenmiş

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nda görevli bir kadın ın 2014 yılında gizlice Suriye'ye gittiği 'lı teröristle evlendiği ortaya çıktı. CNN’in haberine göre, gizli seviyede çevirmen olan ajanın daha sonra araştırdığı DEAŞ'lı teröriste aşık olarak Suriye'de evlendiği öğrenildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nda () görevli Daniela Greene adlı kadının Suriye'ye giderek 'lı terörist ile evlendiği ortaya çıktı. CNN'in haberine göre, FBI çalışanı Daniela Greene'ne Alman asıllı olan ve DEAŞ'ın üst düzey komutanları arasında bulunan Denis Cuspert'le ilgili araştırma görevi verildi. Gizli seviyede çevirmen olan FBI ın daha sonra araştırdığı DEAŞ'lı teröriste aşık olarak Suriye'de evlendi. Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) eşi Denis Cuspert ile ilgili çok sayıda yalan bilgi verdiği de ortaya çıkan Greene'nin, pişman olarak ülkesine dönerek yargılandı.

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Federal mahkemede yargılanan FBI çalışanı Daniela Greene 2014'te iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. CNN'e göre, FBI çalışanı DEAŞ militanına düzenlenen hava saldırısının hemen ardından serbest bırakıldı. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) konuyla ilgili "Güvenlik açıklarını belirlemek ve azaltmak için gerekli adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı. Fordham Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analize göre, DEAŞ davalarından yargılanan Amerikalılar ortalama 13.5 yıl hapse mahkum ediliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ABD'li ajan DEAŞ'lı teröristle evlenmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz