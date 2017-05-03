Erdoğan ve Putin’in ana gündemi Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak bugün Rusya'nın Soçi kentine bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti üyesi olarak gerçekleştireceği ilk yurtdışı ziyaret olacak.



ANA GÜNDEM SURİYE

Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye meselesi olacak. İki lider Suriye meselesinin çözümü konusunda görüş alış verişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca PYD-YPG konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini bildirecek.



S-400 SAVUNMA SİSTEMİ

Görüşmede Türkiye ve Rusya savunma sanayii yetkilileri arasında müzakere çalışmaları süren S-400 füze savunma sistemi konusu da ele alınacak. Bu konuda özellikle teknoloji transferi ve fiyat konusunda görüşmenin yoğunlaşması bekleniyor.



EKONOMİK ADIMLAR

Ziyaret kapsamında ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırılacak. Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları, özellikle gıda alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve vize serbestisi konularını da ele alacak. Erdoğan ve Putin görüşmesinde iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerini geliştirmek için atılacak adımlar da değerlendirilecek.



BEŞİNCİ GÖRÜŞME

Türkiye ile Rusya arasında 24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından iki lider, ilk kez 9 Ağustos 2016'da St. Petersburg'da bir araya gelmişti. Daha sonra 3 Eylül 2016'da Çin'deki G-20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Edoğan ve Putin, 10 Ekim 2016'da İstanbul'daki 23'üncü Dünya Enerji Kongresi'nde de görüşmüştü. Erdoğan ve Putin, son olarak 10 Mart'ta Moskova'da ÜDİK toplantısına başkanlık etmişti.



ESAD'IN KADERİ BELLİ OLACAK MI?

Rus basınında Erdoğan ile Putin'in görüşmesi hakkında "İki lider, Esad'ın kaderini belirleyebilecekler mi? Erdoğan'ın Soçi ziyareti sürprizlere gebe" yorumu yapıldı. Kimyasal saldırı sonrası Esad'ın koltuğunun ciddi anlamda sallandığı belirtilen haberlerde, "Erdoğan ve Putin'in Soçi'de bir numaralı gündem maddesi Suriye olacak. Erdoğan, her zaman Esad'ın gitmesinden yanaydı" denildi.



DIŞİŞLERİ: RUSYA'NIN 'DÖRT BÖLGE' ÖNERİSİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ile Putin arasında bugün gerçekleşecek zirvede, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması, turizmin geliştirilmesi, enerji işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konularının ele alınacağını belirtti. Dışişleri yetkilileri de zirvede ayrıca Rusya'nın 'Suriye'deki tarafların çatışmasını engellemek amacıyla dört gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulması' teklifinin masaya yatırılacağını söyledi. Rusya, daha önce İdlib'de, Humus'un kuzeyinde, Şam yakınındaki Doğu Guta'da ve ülkenin güneyinde dört bölge kurulmasını önermişti.