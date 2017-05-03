İran'da parti liderine dava

İsfahan kentinde cuma günü seçim kampanyasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "kutsal mekan savunucuları" sloganıyla Suriye'de insanların öldürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kerbasçi, İsfahan Başsavcılığı tarafından "kutsal mekan savunucuları şehitlerine hakaret etmek" ile suçlandı.

Kerbasçi konuşmasında, "Gönlümüz ister ki Suriye, Lübnan ve Yemen'de barış olsun. Mazlumlar desteklensin, Şia'lar güçlensin. Ama, bu iş sadece para verip, silah alıp, öldürüp, vurmakla olacak bir iş midir?" ifadelerini kullanmıştı.

Bölge sorunlarının çözümü için Tahran diplomasisinin devreye girmesini öneren Kerbasçi, bu açıklamaları sebebiyle ülkedeki muhafazakarların hedefi haline geldi.

Aşırılık yanlısı muhafazakar Keyhan gazetesi, Kerbasçi'nin konuşmasını "İran rejiminin dış politikasına vurulmuş bir darbe" olarak değerlendirdi.

Eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçi'nin başında olduğu Kargozaran-ı Sazendegi Partisi, 19 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi destekliyor.

ADAYLARA VE BASINA ''ULUSAL GÜVENLİK'' UYARISI

Öte yandan Tabnak Haber Ajansı'na göre, İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, dün yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylarını ve medyayı "ulusal güvenlik" konularına müdahale etmemeleri hususunda uyardı.

Cezayiri, "Adaylar veya medya, uzmanlık alanları olmayan, cumhurbaşkanının yetkileri arasına girmeyen ülke ve bölge savunması, ulusal çıkarlar ve güvenlik konularına müdahale etmekten kaçınmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki çatışmalarda İran ordusuna bağlı 2 binden fazla asker hayatını kaybettiği belirtiliyor.