İzzeddin Kassam Tugayları’ndan ’e 24 saat mühlet

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 10:29
İzzeddin Kassam Tugayları’ndan İsrail’e 24 saat mühlet

'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’ndan 'e, li tutukluların taleplerinin yerine getirilmesi için 24 saat mühlet verildi. İsrail’in, Filistinli tutukluların meşru taleplerini görmezden gelmesi halinde yaptıklarının hesabını her gün vereceği belirtildi.

'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan, hapishanelerinde açlık grevindeki bin 500 li'nin taleplerine karşılık verilmesi için İsrail'e 24 saat mühlet verildi. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada İsrail uyarılarak, "Tutukluların talepleri göz ardı edilmesi halinde her gün hesabını verecek." denildi.

İsrail hapishanelerinde bin 500 Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.
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İzzeddin Kassam Tugayları’ndan İsrail’e 24 saat mühlet
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