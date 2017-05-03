İzzeddin Kassam Tugayları’ndan İsrail’e 24 saat mühlet

Hamas
'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan, İsrail
hapishanelerinde açlık grevindeki bin 500 Filistin
li'nin taleplerine karşılık verilmesi için İsrail'e 24 saat mühlet verildi. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada İsrail uyarılarak, "Tutukluların talepleri göz ardı edilmesi halinde her gün hesabını verecek." denildi.
İsrail hapishanelerinde bin 500 Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.