Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer savaş uyarısı!

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yapılan açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından düzenlenen tatbikat sırasında ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının yarımadada uçmasının bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirdiği vurgulandı.

ABD bölgeye iki adet ses hızını aşabilen B-1B Lancer bombardıman uçağı göndermişti.

'ABD'NİN YAPTIRIM POLİTİKASINA YANIT OLARAK NÜKLEER PROGRAM HIZLANDIRILACAK'

Açıklamada bombardıman uçaklarının tatbikatta 'önemli hedeflere nükleer bomba bırakma provası' yaptığını savunularak "Sorumsuz askeri provokasyon Kore yarımadasındaki durumu bir nükleer savaşın eşiğine yakınlaştırıyor" dendi.

Açıklamada ABD'nin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören politikasına karşı nükleer programa en üst düzeyde hız verileceği de ifade edildi.

GÜNEY KORE: THAAD SİSTEMİ AKTİF HALE GETİRİLDİ

Diğer taraftan, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, yaptığı açıklamada, Seongju kasabasına kurulmaya başlanan ABD'nin Bölgesel Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemini operasyonel olduğunu belirtti.

ABD yönetimi son dönemde Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirmek amacıyla uluslararası toplumun desteğiyle ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma stratejisi izliyor.

THAAD sisteminin kurulumuna 26 Nisan'da Seongju kasabasındaki golf sahasında başlanmıştı.

ÇİN, THAAD'LARIN GÜNEY KORE'YE KONUŞLANDIRILMASINA SON VERİLMESİNİ İSTEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang yaptığı açıklamada "THAAD konusunda poziyonumuz açık ve kesin. THAAD'larin Güney Kore'ye konuşlandırılmasına karşıyız. İlgili taraflara konuşlandırmayı durdurmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.