Putin'den flaş açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Çalışma modelimiz,Rusya-Türkiye ilişkilerinin özel hale geldiğini ve tamamen onarıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ ETRAFLICA ELE ALACAĞIZ

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: "Değerli dostumun bu davetiyle Karadeniz'in bir yanından diğer bir yanına gelmek suretiyle bu görüşmeyi sağladığımız için çok teşekkür ediyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimizi gerekse bölgesel sorunları etraflıca ele alma imkanı bulacağız. Değerli dostumun bu davetiyle Karadeniz'in bir yanından diğer bir yanına gelmek suretiyle bu görüşmeyi sağladığımız için çok teşekkür ediyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimizi gerekse bölgesel sorunları etraflıca ele alma imkanı bulacağız.

PUTİN: "TÜRKİYE'DEKİ HALK OYLAMASINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Putin ise karşılama konuşmasında şunları kaydetti: "Davetimizi kırmayıp Soçi'ye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde devam ediyor. Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları görüşmek üzere imkan yakalamaktan memnunum. Sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusya'ya hoşgeldiniz sayın cumhurbaşkanı... Türkiye'deki halk oymalasından dolayı size tebrik ediyorum. Türkiye'deki iç siyasi durumun daha ileri gitmesi Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine olumlu etki oluşturacak. Çünkü sizinle beraber alacağımız kararların büyük bölümü stratejik öneme sahip olduğundan meclislerimizcede onaylanması gerekiyor."



Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ikili görüşmeye geçti.