ve , Kuzey Kore krizini görüştü

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.5.2017 22:29 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 01:46
Trump ve Putin, Kuzey Kore krizini görüştü

ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı , Kuzey Kore kriziyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesinde, Kuzey Kore krizine diplomatik çözüm çabalarını koordineli yürütme seçenekleri değerlendirildi.

Söz konusu görüşme, 6 Nisan'da ABD ordusu Suriye'yi bombaladıktan sonraki ilk Trump-Putin görüşmesi oldu.

İki liderin, Kuzey Kore sorununun çözümü için birlikte çalışma konusunda anlaştığı öğrenildi.

Trump ve Putin'in ayrıca, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesinde de yüz yüze görüşecekleri bildirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump ve Putin, Kuzey Kore krizini görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz