Astana Görüşmelerinin şifreleri neler?

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına dair muhtıra", ülkede 4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" oluşturulmasını öngörüyor. Güvenlikli bölgelerin idaresini, garantör ülke birlikleri sağlayacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye konulu görüşmelerde, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin muhtıra imzalandı.

AA muhabirinin görüşmelere katılan kaynaklardan elde ettiği muhtırada, üç ülke, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ışığında Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik bağlılıklarını teyit ederek, askeri gerginliğin azaltılması ile siviller için koruma sağlanmasına yönelik kararlılıklarını ifade etti.

Muhtıraya göre, 4 yerde çatışmasızlık bölgesi oluşturulacak. Bu bölgeler; İdlib ili ile komşu iller Lazkiye, Hama ve Halep'in belli bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, Şam'daki Doğu Guta ve Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illeri olmak üzere belli bölgeler şeklinde belirlendi.