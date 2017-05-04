"İsrail ile bu süreçte doğrudan müzakereler faydasız ve riskli"

Hamas'ın yeni vizyonunu içeren siyaset belgesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Meşal, "Hamas içerisinde görüş birliğine varılarak oluşturulan siyaset belgesinin açıklanması, hareket içerisinde büyük bir memnuniyet yarattı. Bu belge, hareketin özünden, ilkelerinden ve Filistin halkının haklarından ödün vermeksizin, politikaları ile düşüncelerinde yapılan açılım ve gelişimi yansıtıyor." dedi.

Hareketin genel prensipleri ve politikalarını belirleyen söz konusu belgeden İsrail'in duyduğu memnuniyetsizliğe değinen Meşal, "İsrail, Hamas'ın Filistin halkının yanında yer alan ilkeleri, özü ve gücünden vazgeçmeksizin, dünya ile iletişimini sağlıklı hale getirecek bilinçli ve açık görüşlü bir imaj ortaya koymasından rahatsız." ifadesini kullandı.

Hamas'ın İsrail'in beklediği gibi hareket etmediğini vurgulayan Meşal, "İsrail bu topraklarda sert bir siyasi dil kullanan zayıf bir Hamas görmek istiyor. Hamas ise bunun aksine hareket ediyor. Hareketin, ılımlı fikirler ve açık görüşlü bir siyasi akıl ortaya koyması, halkının yanı sıra bölgesel ve uluslararası çevrelerle de iletişimini sağlıklı hale getirmesi İsrail'i rahatsız ediyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'in imajını lekelemek için çalıştığını kaydeden Meşal, şunları söyledi:

"İsrail, her daim halkımızın aşırlık ve terör vasıflarıyla anılmasına çalışıyor. Bu suçlamalarla, kan dökme, toprak gasp etme, adil bir çözümü reddetme ve dünya ile iletişimi küçümseme gibi davranışlarının gerçek amacının üzerini örtmeye çalışıyor. Hamas, bu belgenin hareketin ve Filistin halkının tutumunun daha büyük bir kesime ulaşmasına ve dünyada daha fazla destekçi kazanmasına yardımcı olacağına inanıyor."

''DOĞRUDAN MÜZAKERELER İÇİN ŞARTLAR OLGUNLAŞMIŞ DEĞİL''

İsrail'le doğrudan müzakereler konusuna değinen Meşal, "Prensip olarak gerekli durumlarda düşmanlarla müzakere yapılır. Bu değişime açık bir politikadır. Hareketler veya devletler, gayesine ulaşmada zaruri bir hal aldıysa düşmanlarıyla müzakere yapma hakkına sahiptir. Ancak düşmanı hakkımızı vermeye zorlayacak şekilde bir güçler denklemi oluşturacak uygun zemin ve zamanın beklenmesi gerekir. Müslümanların tarihi bu tür örneklerle doludur." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın şu anda İsrail'le doğrudan müzakereler yapmama yönünde bir politika izlediğini kaydeden Meşal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütmek için şartlar olgunlaşmış değil. Zira düşman barışa yanaşmıyor, haklarımızı tanımamazlıktan geliyor ve bugün kendisini haklarımızı tanımaya zorlayacak bir etken görmüyor. Bu süreçte İsrail ile doğrudan yapılacak müzakereler, faydasız ve riskli olur. İsrail uluslararası ilişkilerinde dünyayı barış yanlısı olduğu yönünde kandırmak için söz konusu müzakereleri kullanmayı adet edindi. İsrail, Filistinlilere ait toprakları gasp etmek, Yahudi yerleşim yerlerini inşa etmek ve gelecekte hiçbir seçenek bırakmayacak projelerini dayatmak için bu yalanı kullanıyor."

İsrail'in, söz konusu müzakereleri Arap ve Filistinlilerin tutumlarını tüketmek için kullandığını belirten Meşal, İsrail'in Arap ve Filistinli müzakerecileri detaylarda boğduğunu ifade etti. Meşal, "Feragat ve tavizlerin bittiği her müzakere turundan sonra yeni bir tur başlıyor, bu da çok büyük tehlike arz ediyor." şeklinde konuştu.

SİYASET BELGESİ VE ULUSLARARASI TOPLUM

Söz konusu belgeyi,"hareketin ulusal çıkarlara hizmet etme ve Filistin'de daha iyi bir ortam sağlama konusundaki deneyim ve düşünceleri açısından doğal bir gelişme" olarak nitelendiren Meşal, "Bu belge, davamızın dünyadaki imajını güçlendirme, bütün oluşumlarıyla davayı uluslararası topluma iletme ve direnişe yöneltilen haksız suçlamaları reddetme hedeflerini taşımaktadır. Ayrıca İsrail'in yalanları ile mücadelede hareketimiz, halkımız ve davamızın uluslararası ve bölgesel alanda kazançlar elde etmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Dünya ülkelerine Filistin halkının farklı bileşenleri ile direniş hareketlerine açık olmaları ve ön koşulları bir kenara bırakmaları çağrısı yapan Meşal, esasında bu ön koşulları dünya ülkelerinin değil, İsrail'in koymak istediğini söyledi.

Dünya ülkelerine Filistin halkının özgürlüğü, kendi kaderini tayin etme hakkı ve Filistin davası konusuna adil ve ciddiyetle yaklaşmaları çağrısında bulunan Meşal, bu ülkelerden asıl sorunun İsrail'in işgali, siyaseti, uygulamaları ve tutumu olduğunu görmelerini istedi.

BELGENİN İSLAMİ HAREKETLERE ETKİSİ

Siyaset belgesinin İslami hareketlerin teorik ve pratik alanlardaki siyasi tecrübelerine etkisi konusuna da değinen Meşal, "Hamas, siyasi ideoloji ve performans aracılığıyla inandığı ve hayata geçirdiği örnek bir model sunuyor. Bunun ciddi ve gelişmiş hareketler için en uygun model olacağını düşünüyoruz. Bu model gelenek ve modernlik ile ilkelere bağlılık, esneklik, açılım ve yenilenmeyi bir araya getiriyor. Bu şekilde başarıya ulaşılır, hedefler gerçekleştirilir ve hareketlerin mensupları arasında güven ve hoşnutluk güçlendirilmiş olur." diye konuştu.

Meşal " Hamas olarak bizler aynı zamanda bölgede ve dünyadaki deneyimlerden istifade ediyoruz. Başka hareketlerin de Hamas'ın tecrübelerinden istifade edeceğini umuyoruz. Bununla birlikte hareketler arasında şartların ve çevrenin farklılığını da anlıyoruz." dedi.