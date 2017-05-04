'da a : 81 ölü!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 21:58 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 21:58
Musul'da okula füze saldırısı: 81 ölü!

'ın kentinin batı yakasında bir a düzenlenen sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü 'ın kontrolünde bulunan 17 Temmuz bölgesindeki El-Vela unu hedef alan nda okula sığınanlardan 34'ü erkek, 29'u kadın, 18'i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti.

DEAŞ ile silahlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sivil insanların sığındığı okulun hangi güç tarafından bombalandığının henüz belirlenemediği belirtildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Biriminden Yüzbaşı Ali el-Behadili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birime bağlı güçlerin En-Neccar Mahallesi yakınlarına düzenlediği füze saldırısı sonucu DEAŞ'ın savaş idaresinden sorumlu Habib Abdulcebbar'ın öldüğünü söyledi.

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Musul'da okula füze saldırısı: 81 ölü!
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