  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Rusya, Türkiye ve İran Astana'da, Suriye'de çatışmasızlık bölgesi için mutabakata imza attı

Rusya, Türkiye ve 'da, 'de çatışmasızlık bölgesi için mutabakata imza attı

AJANSLAR

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017 15:14 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 15:26
Rusya, Türkiye ve İran Astana'da, Suriye'de çatışmasızlık bölgesi için mutabakata imza attı

Türkiye, , Rusya, içindeki ''çatışmasızlık bölgesi'' için oluşturulması için mutabakat imzaladı.

Lavrov, Finlandiya'da mevkidaşı Timo Soini ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde gündeme gelen 'nin bölgesinde "çatışmasız bölge" oluşturulması konusunda açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Çatışmasız bölge oluşturulması Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesinde önemli bir adım olur." dedi.

MUTABAKATA VARILDI

Rusya ve Türkiye çatışmasızlık bölgeleri konusunda mutabakata vardı ve Suriye devlet Başkanı Esad'dan da mutabakata destek geldi. Türkiye, Rusya ve İran'ın desteğiyle Ocak sonunda başlayan görüşmelerin dördüncü turuna muhalifler de katılıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya, Türkiye ve İran Astana'da, Suriye'de çatışmasızlık bölgesi için mutabakata imza attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz