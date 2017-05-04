Rusya, Türkiye ve İran Astana'da, Suriye'de çatışmasızlık bölgesi için mutabakata imza attı

Lavrov, Finlandiya'da mevkidaşı Timo Soini ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde gündeme gelen Suriye'nin İdlib bölgesinde "çatışmasız bölge" oluşturulması konusunda açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Çatışmasız bölge oluşturulması Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesinde önemli bir adım olur." dedi.



MUTABAKATA VARILDI



Rusya İran ve Türkiye çatışmasızlık bölgeleri konusunda mutabakata vardı ve Suriye devlet Başkanı Esad'dan da mutabakata destek geldi. Türkiye, Rusya ve İran'ın desteğiyle Ocak sonunda başlayan görüşmelerin dördüncü turuna muhalifler de katılıyor.