UNESCO: İsrail işgalci güç

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO
), bir kez daha İsrail
aleyhine karar alması geniş yankı buldu. Kısa bir süre önce UNESCO Dışişleri Komisyonu'na sunulan karar tasarısında Mescid-i Aksa
'nın Musevilikle bağı olmadığı yönünde karar alınmıştı. UNESCO bu kez İsrail'in Filistin
topraklarında "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısını kabul etti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas
, UNESCO'nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Anadolu Ajansı'na konuşan Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, UNESCO'nun "İşgal edilmiş Filistin" başlıklı karar tasarısının, İsrail'in Kudüs'teki hak iddiasını çürüttüğünü ve Filistin topraklarında, Kudüs'te ve burada bulunan İslami eserlerdeki hak iddiasının meşru olmadığını vurguladığını belirtti. Sözcü Kanu, kararın İslam dünyasında ve uluslararası toplumda benimsenmesi, pratiğe geçirilmesi için çalışılması ve Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi için yapılan her türlü kazı ve eylemlerin durdurulması çağrısında bulundu.
İSRAİL FONU KESTİ
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, UNESCO'nun kararını "saçma" olarak yorumladı. Tepki olarak UNESCO'ya verdiği para desteğinde 1 milyon kesinti yapılacağını açıklayan İsrail ayrıca, tasarıya tek 'kabul' oyu veren Batılı ülke olan İsveç'in Tel Aviv elçisini de Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto etti. 22 ülkenin 'kabul', 10 ülkenin 'ret' verdiği karar tasarısında, Kudüs'ün Müslüman, Hıristiyan ve Museviler için kutsal bir kent olduğu ifade edildi. Tasarıda, "İşgalci güç İsrail" tarafından kutsal şehir Kudüs'ün yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik alınan her türlü önlemin iptali istendi.