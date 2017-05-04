Yunanistan, FETÖ'cü darbecilerin iadesini reddetti.

Giriş Tarihi: 4.5.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 12:22
Yunanistan, FETÖ'cü darbecilerin iadesini reddetti.

Yunan temyiz mahkemesi FETÖ'cü darbecilerin iadesini reddetti.

Yunan temyiz mahkemesinin bugün yargılanan FETÖ'cü darbecilerin iadesini reddettiği bildirildi.
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Yunanistan, FETÖ'cü darbecilerin iadesini reddetti.
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