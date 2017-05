AB'den ABD'ye uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, güvenliğin Avrupa vatandaşları için bir numaralı öncelik olduğunu söyledi.

Mogherini, İtalya'nın Floransa kentinde 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla İtalya Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen "The State of the Union" konferanslar serisinin bu yılki etkinliğinde, "İşbirliği ve Ortaklıkta Avrupa Yolu" temalı oturumda konuştu.

Brüksel ve Paris'teki terör saldırılarının ardından birlik ülkelerinde bilgi paylaşımı talebinin arttığını, terörle mücadelede koordinasyonu yükselten ek adımlar atmaları gerektiğini dile getiren Mogherini, "Güvenlik, Avrupa vatandaşları için bir numaralı öncelik olmuştur." dedi.

Savunmada güçlü bir AB'nin, NATO'yu da daha güçlü kılacağını vurgulayan Mogherini, "28 birlik üyesinin savunma bakanlarına, yeni bir savunma planı öneriyorum. Bu plan, bizim tüm araçlarımızı kullanmak ve NATO ile iş birliğinde somut projeler gerçekleştirmek için bir dizi işletilebilir iddialı önerilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Mogherini, dünyada şu anda askeri güçle çözülebilecek herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığını savundu.

ABD'YE MESAJ

Federica Mogherini, ABD'nin yeni yönetiminde taahhütlere bağlılık konusunda isteklilik gördüğünü ama çevre gibi hemfikir olmadıkları pek çok konunun da bulunduğunu söyledi.

Mogherini, "ABD, pek çok ortak noktamız olduğunu ve kaybedecek çok şeyimiz bulunduğunun farkına varacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, öngörülebilir ve güvenilir olmanın AB için küresel kazanç olduğuna dikkati çekerek, "İnsanlar bizi beğendikleri için AB ile çalışmak istemiyor, aksine bizden ne bekleyeceklerini bildikleri için çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

Federica Mogherini, İran ile varılan nükleer anlaşmaya Trump yönetiminden gelen aykırı sesler konusunda da "Ben işleyen ve dünyanın bir bölümünü daha güvenli hale getiren bir anlaşma görüyorum." yorumunu yaptı.

İran'ın taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Mogherini, "İnanıyorum ki ABD yönetimi, bu anlaşmayı ortadan kaldırmanın kimsenin çıkarına olmayacağını anlayacaktır." dedi.

BATI BALKANLAR

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Batı Balkanlar'ın AB'nin öncelikleri arasında ilk sırada geldiğine işaret ederek, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'nın AB'ye entegrasyon sürecinde geri dönülmez noktada olduğunu, kendi görev süresinin sonunda bu ülkelerin ilerleme kaydetmesini görmeyi umduğunu söyledi.

Mogherini, Makedonya'da geçen hafta parlamentoda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruya cevaben de "Bir demokrasi evinde hiçbir şekilde şiddet haklı çıkarılamaz." dedi.