Çekya'da Başbakan Sobotka istifa etmekten vazgeçti

Başbakan Bohuslav Sobotka henüz Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'a sunmadığı istifasından vazgeçtiğini duyurdu.



Sobotka, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Zeman'a bu hafta istifasını sunacağını açıklamıştı. Devlet Başkanlığı Konutu olarak kullanılan Prag Kalesi'nde bir araya gelen Zeman ve Sobotka, basına kapalı olarak düzenledikleri görüşmeden önce basın mensuplarının karşısına çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Zeman, basın açıklaması sırasında, Başbakan Sobotka'nın henüz resmen sunmadığı istifasını kabul ettiğini ifade ederek, yeni bir başbakan atayana kadar hükümetin görevine devam etmesini talep etmişti.

Yerel basında çıkan haberlerde Başbakan Sobotka'nın istifa kararının arkasında, ANO Partisi lideri ve Maliye Bakanı Andrej Babis'in adının karıştığı vergi yolsuzluklarının bulunduğu ileri sürülmüştü.

Çekya'da, Başbakan Sobotka'nın seçimlere 5 ay kala istifa etmesi, aynı zamanda liberal ANO Partisi ve Hristiyan Demokrat Parti (KDU-CSL) ile oluşturulan koalisyonun da sona erdiği anlamına geliyor.