Eyfel Kulesinde Le Pen’e karşı afiş

Afişte Donald Trump'ın seçiminden sonra Greenpeace eylemcileri tarafından kullanılmaya başlanan "hashtag #Resist " tarafından Fransa'nın "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" sloganı yer alıyor.

Başkanlık seçimlerinden iki gün önce gerçekleşen bu eylem için Greenpeace Fransa yöneticisi doğrudan ekoloji ile ilgili olmayan bu eylem ile politik bir mesajı iletmek istediklerini Marine Le Pen'in iki gün sonra seçilmesi halinde, bu değerlerin gerçek bir riskte olduğunu göstermek için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirtti.

Paris'in kalbinde ve olağanüstü halin yaşandığı Fransa'da sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen Eyfel Kulesi'ne afiş asma Fransa'da en sembolik turist sitesinin güvenliğini de sorguluyor.