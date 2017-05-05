nde Le Pen’e karşı afiş

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.5.2017 15:02
Eyfel Kulesinde Le Pen’e karşı afiş

Şafakta On iki Greenpeace eylemcisi Demir Leydi olarak adlandırılan ne ’in partisine karşı "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik"  afişi açtı. Greenpeace aktivistleri sabaha karşı Kulesi’ne tırmandı ve kulenin birinci katında büyük bir afiş astı. Bir düzine eylemci 5:30 civarında Eyfel Kulesi’ne geldi ve demir yapının kuzey direğine tırmandı.

Afişte 'ın seçiminden sonra Greenpeace eylemcileri tarafından kullanılmaya başlanan "hashtag #Resist " tarafından 'nın "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" sloganı yer alıyor.

Başkanlık seçimlerinden iki gün önce gerçekleşen bu eylem için Greenpeace Fransa yöneticisi doğrudan ekoloji ile ilgili olmayan bu eylem ile politik bir mesajı iletmek istediklerini 'in iki gün sonra seçilmesi halinde, bu değerlerin gerçek bir riskte olduğunu göstermek için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirtti.

'in kalbinde ve olağanüstü halin yaşandığı Fransa'da sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen 'ne afiş asma Fransa'da en sembolik turist sitesinin güvenliğini de sorguluyor.

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Eyfel Kulesinde Le Pen’e karşı afiş
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