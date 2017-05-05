Güvenli bölgelere Astana’da onay

Suriye
'de 6 yıldır devam eden ve 450 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 11 milyon kişinin de evsiz kalmasına neden olan iç savaşın bitirilmesi için Türkiye - Rusya - İran'ın girişimleriyle önemli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı zirvede "Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri" ilan edilmesi görüşülmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada, Şam rejiminin çatışmasızlık önerisini desteklediğini belirtti ve nihai kararın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki müzakere masasında alınacağını kaydetti. İlerleyen saatlerde ise BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura liderliğinde Türk, ABD, Rus ve İranlı temsilcilerin yanı sıra Suriyeli silahlı muhalifler ile Şam rejimi üyelerinin katıldığı Astana zirvesi
nden anlaşma kararı çıktı. Astana'daki görüşmelerde, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Rus Sputnik haber ajansı, muhalefet heyetinden bazılarının İran'ın masada olmasından dolayı anlaşmayı kabul etmediğini duyurdu.
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun Ankara'da düzenlenecek teknik toplantının ardından Astana'da temmuz ortasında yapılacağını söyledi. Bakan, imzacı ülkelerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü taahhüt ettiğini belirtti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki şiddet olaylarını azaltacak çalışmaları desteklediklerini, ancak İran'ın garantör olarak adlandırılması dahil olmak üzere Astana anlaşması hakkında kaygıları olduğunu belirtti. Nauert, "İran'ın Suriye'deki müdahaleleri şiddeti artırdı, durdurmadı. Esad rejimine verdiği sorgusuz destek Suriyelileri perişan duruma düşürdü" dedi.
DIŞİŞLERİ: HAVA UNSURLARI DAHİL
Dışişleri
Bakanlığı'ndan, Astana'daki mutabakata ilişkin, "Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye'nin İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Humus vilayetinin belli bölümleri, Şam/Doğu Guta bölgesi ve Dera ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin muhtıra imzalanmıştır." bilgisi verildi. Açıklamada "Çatışan taraflar arasında yukarıda sayılan bölgelerde hava unsurları dahil her türlü silah kullanımının durdurulmasını ve bölgelere acil ve kesintisiz insani yardım akışının sağlanmasını kayıt altına alan bu muhtırayı memnuniyetle karşılamaktayız" denildi.