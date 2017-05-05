Kanada'ya 'Soros' notası

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına ilişkin yasayı eleştiren Kanada'ya nota verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kanada hükümetinin resmi internet sayfasında yer alan, ''Macaristan'da akademik özgürlüğü hedef alan yasal düzenlemeden Kanada hükümeti ciddi endişe duyuyor.'' ifadesi nedeniyle Kanada'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Macaristan'da hiç kimsenin eğitim özgürlüğünü tehdit etmediği vurgulanarak, ''Macar hükümeti her zaman eğitim özgürlüğüne destek verdi, gelecekte de bu duruşunu sürdürecektir. Macar okulları için geçerli olan kurallar yabancı okullar için de geçerlidir. Kanun sadece George Soros'un okulu, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) için değil aynı zamanda ülkedeki diğer 28 yabancı üniversite için de geçerli.'' ifadesi kullanıldı.

MACARİSTAN'DA "SOROS ETKİSİ" TARTIŞMASI

Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı. Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Başbakan Viktor Orban, konuya ilişkin "ülkede Soros'un üniversitesi dahil birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiği, bunun sahtekarlık olduğu" açıklaması yapmıştı.

Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının da Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.