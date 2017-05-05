Kenya'da milli parktan kaçan filler 4 köylüyü öldürdü

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin kuzey doğusundaki Meru eyaletinde bulunan Meru Milli Parkı'ndan 3 gün önce kaçan fillerin bölgedeki bir köye saldırarak 17 yaşındaki bir gençle küçük bir çocuğu öldürdükleri, bir köylüyü de yaraladıkları ifade edildi.

Fillerin daha sonra yakındaki Tharaka-Nithi eyaletine geçerek başka bir köye daha girdikleri ve 43 yaşındaki Peter Muchamba ile 20 yaşındaki Josphat Njeru adlı iki köylüyü ezerek öldürdükleri bildirildi.

Haberlerde, bölge halkının, fillerin yakalanamaması nedeniyle panik içinde olduğu ve korkudan çocuklarını okula göndermediği vurgulandı.

Polis yetkilileri, kaçan filleri arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.