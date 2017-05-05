sıyla tartışan 7500 yuttu

Giriş Tarihi: 5.5.2017 10:50
Kocasıyla tartışan Kolombiyalı kadın 7500 dolar yuttu

30 yaşındaki lı bir , 7500 ı sından saklamak için yuttu. lar 5700 doları geri çıkarabildi.

'da bir ın, biriktirdiği paraları kavga ettiği sından saklamak için, 100 lık lar halinde en az 7 bin doları yuttuğu bildirildi.

30 yaşındaki kadını ameliyat eden lar, Kolombiyalı kadının midesi ve ince bağırsağından 57 adet 100 dolarlık banknot çıkardıklarını, geri kalan paraların ise kalın bağırsaktan geçtiğini belirtti.

?Santander Üniversitesi Hastanesi'nın Cerrahi Bölümü Başkanı Juan Paulo Serrano, banknotların ambalajlanmamış veya paketlenmemiş olmasının, paraların yasadışı yollarla taşımadan ziyade umutsuz haliyle yutulduğuna işaret ettiğini söyledi.

Yerel RCN televizyonuna konuşan kadın ise, kocasıyla tatile çıkmak için, ev eşyalarınının bir kısmını satıp söz konusu paraları biriktirdiğini ifade etti.(Hürriyet)

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Kocasıyla tartışan Kolombiyalı kadın 7500 dolar yuttu
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