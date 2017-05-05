Orduda Nazi krizi

Alman ve Fransız Avcı Birliği'nde üsteğmen olarak görev yaparken kendisini Suriyeli mülteci gibi gösterip ruhsatsız silah edinen ve aralarında eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un da bulunduğu bir suikast listesiyle yakalanan ırkçı Alman asker Franco A. ülkeyi birbirine kattı. Odasında 'Yaşasın Hitler' anlamına gelen "H.H." yazısı bulunan Üstteğmen Franco A.'nın örgütlü bir aşırı sağcı hareketin parçası olduğu ortaya çıktı. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise ordunun komuta kademesine "tutum ve liderlik sorunları yaşandığı" eleştirisi yaptı. ABD gezisini iptal eden Bakan dün üst düzey 100 subayla görüşerek konunun üzerine gitti. Von der Leyen ordu içinde "karanlık noktalara ışık tutacağını ve bunun zor, acı verici ve tatsız olacağını" söyledi.



275 VAKA VAR

Bazı basın kuruluşlurı ve siyasiler ise Von der Leyen'i, orduyu karalamak ve sorumluluk alamamakla suçladı. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan istihbarat raporunda orduda 275 aşırı sağcı suç vakasının tespit edildiği, bu suça karışan 11'inin işten çıkarıldığı ve diğer vakalarda askerlerin para cezasına çarptırıldığı kaydedilmişti.