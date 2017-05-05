PYD/PKK'nın Münbiç oyunu

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki bölgelerden göçe zorladığı Arap aileler, DEAŞ'ın mayın döşediği tarlalardan geçerek muhaliflere sığınıyor. PYD/PKK ile birlikte hareket eden Araplara tepkili olan aileler işgal altındaki bölgelerde bulunan evlerine dönmek istiyor.

PYD/PKK'nın Tel Rıfat'tan tehcir ettiklerinden biri de Avad ailesi. Yanlarına hiçbir eşya almadan terör örgütü DEAŞ'ın mayın ve el yapımı patlayıcı döşediği tarlalardan geçen aile, burada 2 üyesini kaybetmiş.

Tel Rıfat ve çevresindeki köylerden 9 aileyle birlikte Halep'in kuzeydoğusundaki Mare ilçesinin El Huz köyüne gelen Avad ailesi, yardım kuruluşlarının kendilerine verdiği çadırda kalıyor.

Aile reisi Hac Ebu Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD/PKK'nın yanlarına hiçbir şey almalarına izin vermeden kendilerini mayın döşeli "ölüm tarlaları"na sürdüğünü anlattı.

"Çok zor şartlar altında buraya geldik. Muhalif bölgeyi güvenli gördüğümüz için buraya yöneldik." diyen Ebu Avad, terör örgütünün Tel Rıfat'ta her şeylerine el koyduğunu söyledi.

Ebu Avad, "PYD, istemediği kişileri DEAŞ'cı veya DEAŞ'e hizmet ediyor bahanesiyle bölgeden çıkartıyor. Bunu sadece Tel Rıfat'takilere değil, Tel Abyad ve Suluk'taki Arap ve Türkmelere de yapıyor. Müttefiklerinden destek alarak Arap ve Türkmenleri bölgelerinden çıkartıyor." diye konuştu.

Huz köyündeki çadır kentte akrabalarıyla beraber aynı çadırlarda kaldığını belirten Avad, yağmur yağdığı ve hava soğuduğu zaman zorlandıklarını ifade etti. Ebu Avad şunları kaydetti:

"Tabii ki biz buraya geçici olarak geldik. Tel Rıfat'a döneceğiz, orası bizim topraklarımızdır. Eğer Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki Araplar PYD'ye karşı çıkmış olsaydı, aileler yerlerinden olmazdı. Onlar Arap değil, hainlerdir. PYD'de Arap bölgelerini alarak devlet kurma peşinde koşarken Araplar da buna bakıyor. Bunu tarih kaydediyor. Bu zulümdür ve bu zulüm böyle devam etmez."

PYD/PKK'nın yerinden ettiği Mahmud El Hasan da, çok sayıda aileyle birlikte Halep'in güneyindeki Hanasır'da rejim ve ortaklarının yoğun saldırılarından kaçarak Tel Rıfat'a geldiklerini dile getirdi.

Burada toprak ve ev aldıklarını söyleyen Hasan, "PYD, bizi DEAŞ bahanesiyle evlerimizden etti. Topraklarımıza ve evlerimize döneceğiz. Tel Rıfat'ı onlara bırakmayacağız. Evlerimizi onların başlarına geçirerek döneceğiz. Müttefiklerine güvenmesinler. Bu dönüş yakındır inşallah." diye konuştu.

Huz'da kurulan çadır kente gelen Suluk sakinlerinden İbrahim Hatab ise, PYD'nin Tel Abyad, Suluk ve Rakka'nın kuzeyindeki diğer bölgelerden tehcire devam ettiğini söyledi.

Hatab, terör örgütünün bölgeden ayrılmayı kabul etmeyenlerden 6 bin dolara yakın haraç aldığını ve ekili arazilere el koyduğunu bildirdi. Hatap şunları aktardı:

"Birçok tanıdığım Münbiç'e oradan da Cerablus'a gitti. Akrabalarımdan edindiğim bilgiye göre PYD, Münbiç'te yüksek meblağlalarla tarla, arsa ve evler alıyor.

Rakka'nın kuzeyinde PYD'in elindeki bölgelerde kurulan çadırlara örgüt referansı olanlar kalıyor. Örgütün referansı olmayanlar tekrar zorla Rakka'ya gönderiliyor."