Sinek ısırdı hafızası silindi

İngiltere Hereford'ta yaşayan 59 yaşındaki Gary Newman, bir sineğin ısırmasının ardından beyninde oluşan iltihap sonucu hafızasını kaybetti. 30 yıllık evli olan Christine ve Gary Newman çifti üç çocuğu ve altı torunuyla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyordu. Ancak iki yıl önce bir sinek tarafından ısırılan 59 yaşındaki adam, nadir görülen bir enfeksiyon nedeniyle beyninde oluşan iltihap sonucunda hafızasını kaybetti. Artık kocasının bakıcısı gibi davranan kadın, her gün aile fotoğraflarına bakarak özlem duyduğu eski günlere dönebilmek için dua ediyor.