ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela Devlet Başkanı (Nicolas) Maduro'nun kendi halkının temel haklarını hiçe sayması ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi artırdı." dedi.

Maduro hükümetinin göstericilere şiddet uygulamasından derin endişe duyduklarını belirten Haley, "Maduro rejimi Venezuela'nın anayasasına ve halkının sesine saygı göstermeli. Özellikle de hükümetin Venezuela halkının temel gıda ve tıbbi ihtiyaçları karşılayamaması endişe verici." ifadesini kullandı.

Ülkedeki siyasi tutukluların durumunu da yakından takip ettiklerini aktaran Haley, hükümete haksız yere tutuklanan herkesi derhal serbest bırakması çağrısı yaptı.

Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı, onlarca kişiyse gözaltına alındı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'taki kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü. Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor.