'dan büyük bir hadsizlik

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.5.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 01:48
Almanya'dan büyük bir hadsizlik

'da Türkiye'yle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam kararının Meclis'ten geçmesi halinde imzalayacağını söylemesi ve gerekiyorsa bunun için referanduma gidileceğini açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinden farklı sesler gelmeye başladı.

Alman Federal Hükümet Sözcüsü , Türkiye'de idam kararı için yapılacak muhtemel bir referandum için 'da yaşayan Türk kökenlilerin oy kullanmaların imkan sağlamalarının siyasi olarak mümkün olamayacağını söyledi.

Öte yandan, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirmek için bir referandum düzenlemesi durumunda Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söyledi. Schulz, "Türk hükümeti idam cezasını yeniden uygulamak için gerçekten bir referandum düzenlerse, şunu açıkça söylemek gerekiyor: Almanya'da yaşayan Türkler için bu tür bir oylama düzenlenemez" dedi.

Schulz, "Değerlerimize ve anayasamıza aykırı bir konuda Almanya'da oylama yapılmasına izin veremeyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü. Schulz bu konuda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de aynı görüşte olduklarını belirtti.

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Almanya'dan büyük bir hadsizlik
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