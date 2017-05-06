Belçika Meclisi’nden helal kesime yasak

Belçika'nın Valon Parlamentosu dün aldığı kararla hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan tasarıyı onaylayadı. Valonya Meclisi'nin Çevre Komitesi'nde oylanan kanun tasarısında göre, yasak Eylül 2019'da yürürlülüğe girecek. Belçika nüfusunun yüzde altısını oluşturan Müslüman nüfusun yanı sıra, Belçika'lı Musevilerden de karara büyük tepki geldi. Karara üst mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yoluyla itiraz edeceğini söyleyen Müslümanlar, ülkede giderek artan yabancı düşmanlığının günlük hayatlarını etkileyecek politikalarla daha da zorlaştığını belirtti.