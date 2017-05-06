Hamas'ta yönetimde değişiklik!

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine İsmail Heniyye seçildiği bildirildi. Hamas yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazze ile Katar'ın başkenti Doha arasında "video konferans" sistemiyle yapılan seçim sonucu Heniyye, hareketin yeni lideri oldu.

2013'TEN BU YANA GÖREV YAPIYORDU



Seçimin Heniyye'nin yanı sıra Hamas yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk ve Muhammed Nizal arasında gerçekleştiği aktarıldı. İsmail Heniyye, 2013'ten bu yana Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.

YENİDEN SEÇİLME HAKKI BULUNMUYORDU



Meşal'in iki kez Siyasi Büro Başkanlığı görevini yürütmesinden dolayı yeniden seçilme hakkının bulunmadığı belirtilmişti. Bölgedeki güvenlik zafiyeti ve İsrail'in hedef alması tehlikesinden dolayı Hamas'ın yeni lideri Heniyye'nin Gazze dışında ikamet etmesi bekleniy