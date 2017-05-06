’in o ı sahte çıktı

Giriş Tarihi: 6.5.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 12:24
Merkel’in o fotoğrafı sahte çıktı

Suudi televizyonunun, Almanya Başbakanı Angela ’in ziyareti sırasında çekilen ında, Merkel'in saçlarını buzlamadığı açığa çıktı.

Almanya Başbakanı Angela 'in geçtiğimiz gün yedi yıl aradan sonra yaptığı ziyaretinin, Suudi televizyon kanalına 'sansürlü' olarak yansıdığı iddiası sahte çıktı.

Merkel'in Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüşmesi esnasında çekilen ve Alman başbakanı saçları buzlu gösteren , sosyal medyayı sallamıştı.

İşin aslı sonradan açığa çıktı. Ağırlıklı olarak Arapça paylaşımda bulunan Khase isimli mizahi Facebook sayfası, hem İngilizce hem de Arapça, bunun sadece bir 'şaka' olduğunu belirtti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkel’in o fotoğrafı sahte çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz