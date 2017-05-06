Merkel’in o fotoğrafı sahte çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz gün yedi yıl aradan sonra yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinin, Suudi televizyon kanalına 'sansürlü' olarak yansıdığı iddiası sahte çıktı.

Merkel'in Suudi Arabistan Kralı Salman ile görüşmesi esnasında çekilen ve Alman başbakanı saçları buzlu gösteren fotoğraf, sosyal medyayı sallamıştı.

İşin aslı sonradan açığa çıktı. Ağırlıklı olarak Arapça paylaşımda bulunan Khase isimli mizahi Facebook sayfası, hem İngilizce hem de Arapça, bunun sadece bir 'şaka' olduğunu belirtti.