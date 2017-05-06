NSA, 151 milyon ABD’linin telefon konuşmasını dinlemiş

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi siyasilerle birlikte, dünya genelinde milyonlarca kişinin telefonunu dinleyen Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), ABD Kongresi'nin telefon kayıtlarını topluca dinlemesi kısıtlaması kararına rağmen 2016'da 151 milyon ABD'linin telefon konuşmasını dinlediği ortaya çıktı. Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats tarafından yayımlanan senelik raporda sadece 42 terör şüphelisinin dinlenmesi için izin alındığı kaydedildi. Amerikan basını toplu dinlemelerin Özgürlük Yasası'na aykırı olduğunu dile getirdi.