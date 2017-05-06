'da bir ilçeyi kontrolü altına aldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 12:02
Taliban Afganistan'da bir ilçeyi kontrolü altına aldı

'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Kale-i Zal ilçesinin örgütünün kontrolüne geçtiği bildirildi.

Kunduz İl Şura Vekili Asadullah Sadat, larının dün akşam saatlerinde ilçeye saldırı düzenlediğini, güvenlik güçlerinin saatler süren çatışmaların ardından ilçe merkezinden çekilmek zorunda kaldığını açıkladı.

Çatışmalarda sivillerin de zarar gördüğünü ifade eden Sadat, ölü ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini söyledi.

Savunma Bakanlığı da ilçe merkezi çevresinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu arada Taliban, ilçe merkezindeki tüm kamu binalarının kontrol altına alındığını, çok sayıda silah ve mühimmatın örgütün eline geçtiğini ileri sürdü.

Taliban, bir hafta önce de Badahşan vilayetine bağlı Zebak ilçesini kontrolü altına almıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taliban Afganistan'da bir ilçeyi kontrolü altına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz