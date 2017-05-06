, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 09:19 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 09:23
Tillerson, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Rex ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a atfedilen yazılı açıklamada, ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde 'da varılan anlaşmanın konuşulduğu kaydedildi.

Tillerson'ın Lavrov ile en kısa zamanda Suriye konusunda bir araya gelmek istediğini belirtilen açıklamada, Suriye'de siyasi bir çözüme varılabilmesi için ABD ve Rusya'nın üzerine düşeni yapmasının önemine vurgu yapıldı.

ABD TEMSİLCİ GÖNDERMİŞTİ

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalanmış, ABD de bu müzakerelere temsilci göndermişti.

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Tillerson, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü
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