, istihbaratının ni önledi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.5.2017 19:59

'da, istihbarat birimlerinin direktifleriyle yapılması planlanan ve terör eylemleri önlendi.

Başsavcılığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, istihbarat birimlerinin direktifleriyle Bakü'de yapmayı planlayan bazı Azerbaycanlı subay ve sivillerin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, "vatana ihanet" suçu ile tutuklananların, çeşitli dönemlerde askeri sır niteliğindeki bilgileri Ermenistan istihbaratına aktardıklarının belirlendiği kaydedildi.

Tutuklananların, Ermenistan istihbaratının direktifleriyle Bakü'de ve terör eylemleri planladıkları belirtilen açıklamada, olayın soruşturulması için ilgili kurumlarca ortak soruşturma grubu kurulduğu, araştırmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain girişimlerine bundan sonra da fırsat verilmeyeceği ve ağır karşılıkta bulunulacağı vurgulandı.

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Azerbaycan, Ermenistan istihbaratının terör eylemini önledi!
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