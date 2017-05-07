Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te temel atacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs 2017 tarihinde Kuveyt'i ziyaret edecek.

Ziyarette bir Türk firmasının tek başına yurt dışında kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'la baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek.

Yapılacak görüşmelerde Kuveyt'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Söz konusu ziyaret, hâlihazırda iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ile Kuveyt'in işbirliğinin derinleştirilmesine de katkı sağlayacak.