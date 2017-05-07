'te temel atacak!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.5.2017 18:43 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te temel atacak!

Recep Tayyip , 9 Mayıs 2017 tarihinde ’i ziyaret edecek. Erdoğan, ziyarette bir Türk firmasının tek başına yurt dışında kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin törenine katılacak

Recep Tayyip , 9 Mayıs 2017 tarihinde 'i ziyaret edecek.

Ziyarette bir Türk firmasının tek başına yurt dışında kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'la baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek.

Yapılacak görüşmelerde Kuveyt'le ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Söz konusu ziyaret, hâlihazırda iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ile Kuveyt'in işbirliğinin derinleştirilmesine de katkı sağlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te temel atacak!
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