Favori adaya siber saldırı

Fransız seçmenler ülkeyi önümüzdeki beş yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanırken, anketlerde açık ara önde görünen En Marche (Yürüyüş) hareketi lideri Emmanuel Macron bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Macron'un ekibinden yapılan açıklamada "yoğun bir bilgisayar korsanlığı saldırısı" yaşandığı, kampanyadan çalınan gerçek belgelerin sahte belgelerle karıştırılarak internette paylaşıldığı belirtildi. Onbinlerce elektronik posta, mali belge ve evrakın isimsiz bir kullanıcı üzerinden paylaşıldığı öğrenildi. Anketlere göre, bugün yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen'e yüzde 38'e karşı yüzde 62'lik bir üstünlük sağlayan Macron, siber saldırıyı kınadığını duyurdu. Seçim yasaklarının devreye girmesi dolayısıyla ne Macron ne de Le Pen, konuyla alakalı daha fazla açıklama yayımlayamadı.



'PAYLAŞMAYIN' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Ulusal Kontrol Komisyonu da medya kuruluşlarına seslenerek bu kritik zamanda ortaya çıkan sahte belgelerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.



AŞIRI SAĞA KARŞI İTTİFAK

Göçmenlere, İslam'a ve Avrupa Birliği'ne karşı sert bir tutum takınan Le Pen'in ikinci tura kalmasının ardından merkez sağ ve sosyalistler Macron'a oy vereceklerini açıklamıştı. İlk turda halkın yüzde 24'ünün desteğini alan Macron'un, yüzde 20'lik oy oranına ulaşan merkez sağcı François Fillon ve yüzde 6'lık oyu bulunan Sosyalist Partili Benoit Hammon'un desteğiyle birlikte Elysee Sarayı'na çıkması bekleniyor. 23 Nisan'daki ilk tur oylamasında Le Pen yüzde 21'in desteğini almıştı.



Oy isterken kürsüde öldü

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin Cote d'Armor milletvekili Corinne Erhel bağımsız cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'a destek toplantısında konuşurken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Önceki gece katıldığı toplantıda konuşurken fenalaşan Erhel'e 20 dakika kalp masajı uygulandı. 50 yaşındaki Erhel Saint-Brieuc Hastanesi'ne kaldırılırsa da kurtarılamadı. Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Erhel'in inançlı ve sorumluluk sahibi bir parlamenter olduğunu belirterek sevenlerine başsağlığı diledi.