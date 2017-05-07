Suriye’de ihlale ateşle karşılık

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak adına imzaladığı 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturma anlaşmasını ihlal eden taraflara ateşle karşılık verilebileceği açıklandı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Stanislav Gacimagomedov gerilimi azaltma bölgelerinde yaşanacak her ihlalin öncelikle soruşturulacağını ve soruşturmanın sonuçlarına göre ihlalci taraflara verilecek karşılığın belirleneceğini söyledi. Gacimagomedov "İhlallere ateşle karşılık verilmesi de ihtimaller dahilinde" dedi. Kazakistan'da yapılan anlaşmada "İdlib'in tamamı, Lazkiye, Halep, Humus, Hama, Doğu Guta, Deraa ile Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması" kararı alınmıştı.