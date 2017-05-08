ABD medyasından Trump’ın ‘başarı’ reklamına ambargo

ABD'nin CNN, NBC, CBS, ABC gibi önde gelen bazı televizyon kanalları, başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 günündeki 'başarılarını' anlatan reklamları yayımlamayı, "Yalan haber değiliz" diyerek reddetti. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre reklam, ünlü televizyon habercilerini, yüzlerinde 'yalan haber' yazısıyla birlikte gösteriyor. Reklamın doğruları yansıtmadığını söyleyen kanallar ise grafik kaldırılırsa, yayımlayabileceklerini açıkladı. CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "Ana akım medya, yalan haber değildir. Demek ki bu reklam yalan" ifadeleri yer aldı.