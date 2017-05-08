Chicago'daki zanlı gözaltına alındı

"ABD'nin suç başkenti" olarak nitelendirilen Chicago'da hafta sonu çok sayıda asayiş olayı meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan polis, cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadar olan sürede kentin özellikle güney semtlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişinin öldürüldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hafta sonunun en kanlı silahlı saldırısı, pazar günü yerel saatle 17.15 sularında Güney Rockwell Caddesi üzerinde meydana gelen "çete çatışması" oldu. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Chicago'da önceki hafta sonu da 4 kişi uğradığı silahlı saldırılarda hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Geçen hafta 2 polisi yaralayan zanlının da yakalandığı açıklandı. Angel Gomez adlı 18 yaşındaki zanlının yakalanmasında bazı çete mensuplarının polisle işbirliği yaparak bilgi sağladıkları ifade edildi. Suçunu itiraf eden Gomez'in hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Öte yandan kentte meydana gelen ve belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında da 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Görgü tanıklarına göre kontrolden çıkan beyaz bir otomobil, bir araca, ardından da karşı şeritten gelen otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç hurdaya döndü.